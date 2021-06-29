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نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ

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نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ

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تجمع نشطاء شبان في مجال التغير المناخي خارج البيت الأبيض للاحتجاج على ما وصفوها بوعود الرئيس الأمريكي جو بايدن التي لم ينفذها بشأن المناخ ورضوخه للجمهوريين في هذا الصدد.

ورفع الشبان لافتات كتب عليها «بايدن، أيها الجبان- قاتل من أجلنا» و«لا مناخ، لا اتفاق».

وقال جون بول ميجيا، وهو طالب يبلغ من العمر 18 عاما ومن بين مئات شاركوا في احتجاج (حركة الشروق) «ترشح بايدن على وعد بالتحرك إزاء تغير المناخ وخرجنا لانتخابه.. لقد فعلنا كل ما في وسعنا لانتخابه ونحتاج إلى أن يكون لنا رأي في مستقبلنا وسلامة مجتمعاتنا».

ويقول النشطاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة إن فرصة بايدن للوفاء بتعهداته بشأن المناخ خلال الحملة الانتخابية تتلاشى بينما يتفاوض مع الجمهوريين.

وقال كالان بنسون، البالغ من العمر 17 عاما، «لدينا رئيس ديمقراطي وأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، لذا يجب أن يكون ذلك هو الوقت الذي نتمكن فيه من إنجاز الأمور، ونحن لم نفعل ذلك حقا».

وأضاف «لدينا مكاسب متزايدة ولكن لا شيء يغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا».

وينتقد نشطاء شبان كثيرون اتفاقا للبنية التحتية تبلغ كلفته 1.2 تريليون دولار بين الجمهوريين والديمقراطيين ويتضمن نصف التمويل الذي اقترحه بايدن في الأصل لتكنولوجيا المركبات الكهربائية، ولا يلزم مرافق الكهرباء بالوفاء بمعايير الطاقة النظيفة.

وقالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض للصحفيين في رد على سؤال عن الاحتجاج «الرئيس ملتزم تماما بقضية تغير المناخ».

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