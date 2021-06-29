السلطات القضائية للحوثيين تأمر بإعدام «أمير خلية صنعاء بالقاعدة»

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حكمت السلطات القضائية لجماعة «أنصار الله» الحوثية بإعدام «أمير خلية صنعاء» بتنظيم «القاعدة»، مجدي المتوكل، بعد إدانته باغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني، أحمد شرف الدين، وأشخاص آخرين.

وذكرت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة عقدت جلسة بإدانة المتوكل (32 عاما) «بما نسب إليه بصحيفة الدعوى العامة ومعاقبته بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيرا لقتله المجني عليهم» شرف الدين و5 أشخاص آخرين، كما قرر القضاء «بتنفيذ الحكم رميا بالرصاص حتى الموت بساحة ميدان السبعين وصلب المحكوم عليه لمدة يومين، مع السماح لأولياء الدم والمواطنين بالحضور».

وألزمت المحكمة المحكوم عليه «بتسليم مبلغ ثلاثين مليون ريال لورثة المجني عليهم مقابل تعويض تقدره المحكمة لهم، بالإضافة إلى تسليم أروش الجنايات للمجني عليه يحيى دهمان مع تسليم تكاليف العلاج ومبلغ عشرة ملايين ريال كتعويض ومبلغ ثلاثين مليون ريال مقابل نفقات تقاضي وأغرام».

وكانت النيابة الجزائية وجهت إلى المتوكل تهما «بالاشتراك خلال الفترة من يناير 2011 إلى مارس 2015 في عصابة تنظيم القاعدة المسلحة للقيام بأعمال القتل والتفجير ونهب المواطنين ورجال القوات المسلحة والأمن والعاملين في الدولة ومؤسساتها والمؤسسات الأجنبية وإقلاق الأمن والسكينة العامة، واللقاء بقيادات التنظيم في الجوف ومأرب ومبايعتهم وتلقي تدريبات إجرامية».