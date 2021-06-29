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دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فى مفاوضات جادة مع إدارة نادى أسوان، برئاسة أحمد سليمان من أجل ضم محمود شبانة، مدافع الفريق الأسوانى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولو الزمالك دخلوا في مفاوضات مع نادي أسوان، لحسم التعاقد مع محمود شبانة، بداية من الموسم المقبل لتدعيم خط الدفاع بناءً على طلب من المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، لتعويض النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة في ظل عدم قناعته بمستوى محمد عبد السلام.

ومن المنتظر أن يستغنى النادى الأبيض عن خدمات محمد عبد السلام بداية من الموسم المقبل، حال حسم التعاقد مع محمود شبانة، باعتبار أن الفريق لا يحتاج إلى جهوده وفقا لرؤية المدير الفنى.

يذكر أن الزمالك، يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حتى يستطيع الفوز بالبطولات في الموسم المقبل، على رأسها بطولة دوري أبطال افريقيا.