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أكد المهندس هاني زادة عضو مجلس ادارة نادي الزمالك الصادر بحقه قرار بالاستبعاد من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن موقف نادي الزمالك في أزمة غرامة محمد ابراهيم مع نادي مارتيمو البرتغالي سليم بنسبة 100% وأن عقد اللاعب وقرار مجلس الإدارة بالاجماع يؤكد هذه الحقيقة.

وقال زادة في تصريحات للمصري اليوم محمد ابراهيم وقع علي عقد يتضمن بندا بتحمله نصف مليون يورو تخصم من مستحقاته للموافقة نتيجة شرائه من نادي مارتيمو البرتغالي بالإضافة لموافقة علي بند آخر يقضي بحصول النادي علي نصف مليون يورو آخر في حالة رحيله لأي نادي خارج مصر وبالتالي يصبح الاجمالي مليون يورو.

وفقا لما هو مثبت بالعقد وبالتالي فان غرامة المليون يورو التى يدعي البعض أن مجلس الإدارة هو السبب فيها غير صحيح لان النادي حصن بنفس القيمة.

واكد ان المحكمة الرياضية الدولية ستراعي كل هذه الأمور وبالتالي لن يتكلف الزمالك أي غرامات في هذا الصدد لانه حصل مسبقا علي قيمة المليون يورو كما هو ثابت بالعقد.

وياتي هذا بعدما حمل بعض الإعلاميين المنتمين للقلعة البيضاء المجلس السابق هذه الغرامة علي لاعب الفريق السابق محمد ابراهيم.