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الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد

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الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد
يبدأ بإجراء فحوصات PCR للاعبين وجميع الأجهزة العاملة

الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، برنامج تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2020، والذي سيتضمن خوض معسكر إعدادي في تونس.

وحددت يوم الخميس الأول من يوليو المقبل بداية برنامج الفريق، حيث سيتم إجراء فحوصات ((PCR للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، على أن يخوض النادي الحصة التدريبية الأولى في يوم الجمعة على أرضية الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأوضح النادي في بيانه، أن البعثة ستغادر إلى مدينة طبرقة التونسية يوم الأحد الموافق 11 يوليو، لتدشين المعسكر التحضيري الذي يشهد 4 مباريات ودية، من ضمنها تجربة أمام النجم الساحلي، على أن تحدد بقية المواجهات لاحقاً.


ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى جدة في نهاية يوليو المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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