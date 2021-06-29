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طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا

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طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا

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قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن هناك كذب حميد مثل المجاملة، أو الكذب من أجل إصلاح بين رجل وزوجته، ومع الأطفال هناك كذب تخيلي مثل سرد قصة حول قيام شخص باللعب مع الأسد، وهذا الكذب لا يجب أن نكبح جماحه لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن هذا الكذب تخيلي ومن علامات الابتكار، ويدل على وجود عقلية متقدمة جدًا.

وتابع «هندي»، خلال حواره مع الإعلاميتين إيريني نجيب ورنا الدويك، ببرنامج «كونسولتو»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن الطفل قد يكون لديه ما يسمى بالكذب الممتد مثل الحلم بحلم معين، وعندما يستيقظ يقوم بسرد هذا الحلم، ويقوم بتكملة الحلم من خياله، وهذا الكذب حميد.

ولفت إلى أن الطفل قد يعاني من كذب انتقامي مثل ادعاء موقف معين، مثل حديث الطفل مع الأب بأن والدته كانت تتحدث في التليفون مع أحد الأشخاص، وقد يكذب الطفل كذب التباسي، بمعنى التباس عليه الأمر.

المصرى اليوم

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