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تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل

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تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل

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فجرت تقارير صحفية مغربية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الملعب الذي يحتضن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال افريقيا.

الاتحاد الأفريقي، كان قد حدد مركب محمد الخامس معقل فريق الوداد المغربي، ملعبًا لاستضافة المباراة، قبل أن تكشف صحيفة «هسبورت» المغربية طورًا جديدًا.

وقالت الصحيفة المغربية في تقرير لها اليوم، إن هناك صعوبة في إقامة مباراة نهائي الأبطال في المغرب بسبب الاجراءات الصارمة المتخذة ضد .

و أضافت، أن الكاف يدرس في الوقت الحالي نقل مباراة الاهلي وكايزر تشيفز إلى ملعب أخر بسبب قرارات السلطات المغربية والتي من بينها عدم السماح للجماهير بدخول المدرجات، في الوقت الذي يسمح الكاف بحضور 5000 مشجع لكل فريق.

تحدثت الصحيفة، أن رغبة الأهلي وكايز تشيفز في حضور الجماهير، قد يكون سببًا في نقل المباراة بشكل رسمي.

وعن الملعب البديل قالت هسبورت، إن ملعب «دوالا» بالكاميرون مرشح بقوة لاستضافة المباراة النهائية ضمن عدة ملاعب أخرى مرشحة. يذكر أن الأهلي يواجه كايزر تشيفز يوم 17 يوليو المقبل حسبما حدد الكاف.

المصرى اليوم

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