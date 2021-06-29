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أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب ()

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أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تنفذ مشروعات قومية رغم كل التحديات التي يواجهها المصريين، إذ ينتظرون الحدث الأهم غدًا الذي يغير حياة أكثر من نصف شعب مصر.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم غدًا تدشين أكبر مشروع في تاريخ مصر يستفيد منه أكثر من 50 مليون مصري.

وأكد موسى أن مشروع تطوير الريف الذي يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر منذ عهد محمد على، إذ إن هذا المشروع يستفيد منه المقيم في القرية والنجع والكفور.

وأوضح موسى أن المشروع الذي سيتم تدشينه غدا لم يحدث على أرض مصر منذ عهد محمد على فإذا كان محمد على أسس مصر الحديثة، فإن يؤسس الجمهورية الجديدة.

المصرى اليوم

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