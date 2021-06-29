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«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين»

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«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» «الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين»

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شارك مطرب المهرجانات الموقف حمو بيكا، جمهوره، صورة من الاستوديو الخاص به، مشيرا إلى انه يتعرض للكثير من الحسد قائلا :«الناس تبعد عينها عني».

وقال حمو بيكا عبر «فيسبوك»:«مش عايز غير ستر ربنا عليا والناس تبعد عنيها عني».

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت، الأحد الماضي، قرارًا بمنع التعامل مع مغني المهرجانات «عنبة وحمو بيكا ومسلم ونور التوت وأحمد موزة»، حيث لم يحصلوا على تصريح من النقابة بالعمل، وقالت النقابة، في بيان: «قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة»، وأضاف البيان :«يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

المصرى اليوم

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