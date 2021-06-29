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أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن

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أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في اليمن، التي تسببت في أزمة إنسانية كبرى للشعب اليمني، راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين، الذين أصبحوا في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ذكرت ذلك السفارة الأمريكية في اليمن، على صفحتها الرسمية على «تويتر»، اليوم الثلاثاء، في رسالة من القائمة بأعمال السفير، كاثي ويستلي.

وتابعت: «الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الصاروخي على حي سكني في مأرب، اليوم الثلاثاء»، مشيرة إلى أن الهجوم الذي نفذه مقاتلي «أنصار الله» أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم طفل.

وقالت: «حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن، وتقديم الإغاثة اللازمة للشعب اليمني».

وأوضحت القائمة بأعمال سفير واشنطن لدى اليمن، أنه يجب على «أنصار الله» قبول وقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات.

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