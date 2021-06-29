الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي

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أكد مسؤولو النجم لساحلي التونسي أنهم ملتزمين بسداد قيمة الغرامة الخاصة بعقوبة كوليبالى والتى تبلغ مليون و400 ألف دولار خلال شهر يوليو المقبل .

و ينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على مستحقات القلعة الحمراء لدى النجم الساحلى التونسى بعد هروبه من النادي الأهلي عام 2017 .

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيّدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادى الأهلى، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15% .