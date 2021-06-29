85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة

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اجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، وبلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ1.7 مليون أسرة قبل عام 2014.

كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ2.1 مليون مستفيد.

وتم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فضلًا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق «مودة».

بالإضافة إلى تنفيذ برنامج «أطفال بلا مأوى»، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائى، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.