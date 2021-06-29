إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر

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أشهر قليلة تفصل أهالى الأقصر والمهتمين من دول العالم والخبراء عن الحدث العالمى الضخم، الذى سيعيد كتابة التاريخ من جديد، ممثلا فى افتتاح أكبر متحف مفتوح فى العالم، وهو «إحياء طريق الكباش الفرعونى»، أحد أهم المشروعات القومية للتنمية السياحية فى صعيد مصر، ونقلة حقيقية فى التنمية السياحية والثقافية، بالأقصر، التى تحمل علامة التراث فى العالم، بطول ٢٧٠٠ متر، يبدأ من معبد الأقصر بوسط المدينة، وينتهى بمجموعة معابد الكرنك، فى لوحة فنية رسمها المصرى القديم وأعاد اكتشافها أحفاده، بعدما أولاها الرئيس السيسى، رعاية كاملة، وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء؛ لإبهار العالم بالحضارة المصرية القديمة، حيث تم الانتهاء من أكثر من ٩٧% من العمل بالطريق، وينتظر الانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة، ووضع اللمسات النهائية تمهيدا لافتتاحه فى حفل عالمى.

طريق الكباش

وقال الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى فى الأقصر، إنه بمجرد الإعلان عن الانتهاء من ٩٧٪ من تجهيزات إحياء طريق الكباش الفرعونى، وقبل الإعلان عن موعد الافتتاح، جاء العديد من المخاطبات من الشركات السياحية العالمية للاستفسار عن موعد الافتتاح، لعمل حجوزات للأفواج السياحية لمشاهدة الحدث الأثرى الفريد، مؤكدا أن هناك تعطشا من رعاة السياحة الثقافية فى العالم، للتواجد فى هذا الحدث العظيم، الذى يعد من معجزات الفن الأثرى للمصرى القديم.

وأضاف أنه بالرغم من مجموعة الاكتشافات الكثيرة، التى تمت فى عدة مناطق بالبر الغربى للأقصر، وساهمت فى الإضافة القوية للسياحة الثقافية، إلا أن إعادة إحياء طريق الكباش الفرعونى لا تقل أهمية عن اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبى «توت عنخ آمون»، للعديد من الأسباب، أبرزها أنه الطريق غير المسبوق فى العالم بطول ٢٧٠٠ متر والذى يربط بين معبد الأقصر ومجموعة معابد الكرنك، بجانب أنه سيحول الاقصر إلى أكبر متحف فى العالم، مشددًا على أن الأقصر هى من تحمل علامة التراث فى العالم لأكبر وأضخم حضارة إنسانية عرفها التاريخ.

طريق الكباش

وأشار إلى أن البنية التحتية التى قامت بها مصر بدعم كامل من الرئيس السيسى، وكذلك الإنفاق السخى، على مجموعة المتاحف الإقليمية فى شرم الشيخ والغردقة ومطار الأقصر الدولى، كان له أكبر الأثر فى استعادة مصر مكانتها فى السياحة الثقافية، بجانب أن افتتاح طريق الكباش سيساهم فى نقلة جديدة فى التسويق السياحى بمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح ثروت عجمى، رئيس غرفة السياحة فى الأقصر، أن طريق الكباش الفرعونى، من أهم المشروعات التنموية فى مجال السياحة الثقافية بمحافظات الصعيد، لما يمثله هذا الطريق من قيمة على مر التاريخ، موضحًا أنه ممر عالمى لم يسبق له مثيل، وبفضل توجيهات الرئيس باستكمال الطريق، وجهود وزارة السياحة والاثار، تم الوصول لهذه المرحلة المهمة من التنفيذ، مشددًا على سرعة الانتهاء منه وافتتاحه قبيل الموسم السياحى الجديد، حتى يكون إضافة ويحقق نقلة جديدة فى التسويق السياحى للمقاصد السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان.

طريق الكباش

وأشار أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية، إلى أن مشروع «إحياء طريق الكباش» من المشروعات الثقافية الهامة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، وخاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة، استكمالا لخطة التنمية الأثرية والسياحية لمدن مصر التراثية التى تنهجها الدولة، موضحًا أن العمل فى الطريق تم على عدة مراحل مختلفة خلال سنوات عديدة، وتوقف العمل بعد الثورة ثم تم استئنافه فى عهد الرئيس السيسى، ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة، وتم الانتهاء من ٩٧٪ من المشروع بعد جهد كبير من البعثات الأثرية المصرية والمتخصصين فى مجال الحفريات والترميم فى مصر، لافتًا إلى أن انتهاء المشروع سيحول الأقصر إلى واحدة من أهم المدن التراثية فى العالم، وسيحقق جذبا سياحيا للمدينة خلال السنوات المقبلة مما يشجع على قدوم السائحين من كل بقاع العالم لمشاهدة هذا الإعجاز الثقافى الفريد.

طريق الكباش

وأوضح محمد همام، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، أن هذا الطريق مر بالعديد من المراحل، بداية من عام ١٩٤٩، وحتى وقتنا الحالى، مؤكدا أن استكمال الطريق سيغير الوجه الحضارى للأقصر عاصمة السياحة العالمية، وسيزيد من التدفقات السياحية من مختلف الأسواق المهتمة بالأحداث والمشروعات السياحية والأثرية بمصر، وضرورة عمل ممشى سياحى بجانب الطريق واستغلال الطريق والمناطق المحيطة فى الجذب السياحى وتقديم خدمات مختلفة للسائحين، وتزويد الطريق بكاميرات مراقبة كاملة.

وأشار محمد أبوصالح، رئيس مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، إلى أن طريق الكباش الفرعونى من أضخم المشاريع الأثرية التى ستعود بالنفع للأقصر، باعتباره الطريق الأقدم والأشهر فى العالم، والذى كان يستخدمه ملوك الفراعنة فى «عيد الأوبيت» الفرعونى فى عهد الدولة الحديثة، وما بعدها فى موكب احتفالى كبير ينتهى بلقاء «آمون رع» من الكرنك مع «آمون» الأقصر.

وأضاف أن تاريخ أعمال الحفر فى طريق الكباش، يرجع إلى ١٩٤٩، عندما كشف الدكتور زكريا غنيم، عن ٨ تماثيل كباش، ثم كشف الدكتور محمد عبد القادر، فى الفترة من ١٩٥٨ - ١٩٦٠ عن ١٤ تمثالا أخرى، أعقبه اكتشاف الدكتور محمد عبدالرازق، ١٩٦١ – ١٩٦٤، ٦٤ تمثالا أخرى لأبو الهول، ومن منتصف السبعينيات حتى عام ٢٠٠٢، اكتشف الدكتور محمد الصغير، الطريق الممتد من الصرح العاشر حتى «معبد موت»، بمجموعة معابد الكرنك، والطريق المحاذى باتجاه النيل، وفى الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٦، قام منصور بريك، مدير الآثار وقتها، بإعادة أعمال الحفر، للكشف عن باقى الطريق، وقيامه بصيانة الشواهد الأثرية المكتشفة ورفعها معماريًا وتسجيل طبقات التربة، لمعرفة تاريخ طريق المواكب الكبرى عبر العصور، ما شجع الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق، على تبنى فكرة إحياء طريق الكباش، من خلال نزع جميع الأراضى ووضعها تحت بند منفعة عامة، مما سرع من عجلة العمل فيه، وفى ٢٠١٧ تم استكمال الطريق بعد توقفه لعدة سنوات بعد قيام ثورة ٢٥ يناير.