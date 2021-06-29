رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لـ«سمير غانم» بعد 40 يوما على رحيله

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الاعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، رسالة مؤثرة إلى والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ليحيي ذكرى مرور 40 يوما على وفاته.

وقال رضوان، عبر «تويتر»: «اليوم يمر 40 يوما على رحيلك يا حبيبنا.. يا أغلى وأطيب وأجمل قلب.. الحزن على فراقك كبير لكن يصبرنا الاطمئنان أنك في مكان أفضل بكثير بفضل الله عز وجل ودعاء ملايين من عشاقك.. أرجوكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك».

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم في 20 مايو الماضي إثر إصابته بخلل في وظائف الكلى كأحد مضاعفات فيروس كورونا.