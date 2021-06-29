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اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين

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أسامة هوساوي يترأس اللجنة

اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين في المملكة العربية .

جاء ذلك في مقر الاتحاد السعودي في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد ياسر المسحل، حيث وقّع الاتفاقية الأمين العام المساعد للاتحاد إبراهيم القباع، ومساعد المدير التنفيذي المكلف للرابطة مشاري الصقار وقائد السعودي السابق أسامة هوساوي.

وسيعمل الاتحاد السعودي بمشاركة رابطة دوري المحترفين على تسهيل كافة الخطوات لتأسيس الرابطة وفقاً للأنظمة المتبعة ومنحها استقلالية تامة، وذلك لإبراز دور اللاعبين ومرجعيتهم وإشراكهم في صناعة القرار.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بمقترح تأسيس الرابطة، مؤكداً على أهمية استقلاليتها وفق الأنظمة والقوانين التي حددتها منظمة الروابط العالمية، وتحت نظام أساسي وجمعية عمومية تضم اللاعبين، مشيراً أن اللاعبين المحترفين أحد أهم عناصر كرة القدم السعودية.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع كرة القدم في المملكة، مبيناً أن هذا الدعم يضع على عاتق الاتحاد السعودي العمل بكل جد واهتمام لمواكبة التطلعات الوطنية للمرحلة الحالية.

كما أكد رئيس اللجنة التأسيسية للرابطة الكابتن أسامة هوساوي أن الباب ما زال مفتوحاً أمام اللاعبين الراغبين بالانضمام للجنة، كاشفاً عن أنهم سيعملون على تأسيس النظام الأساسي للرابطة، والجمعية العمومية الخاصة بها التي سيكون أعضاؤها اللاعبين، للحفاظ على مصالحهم والمساهمة في تطوير منظومة كرة القدم بشكل عام.

وقال "هوساوي": "ستقوم اللجنة بالإعلان لاحقاً عن كافة تفاصيل انتخابات الرابطة والنظام الأساسي لها، بعد اكتمال مرحلة التأسيس ووضع الأطر العامة للمرحلة المقبلة".

يذكر أن أعضاء تأسيس الرابطة تضم كلاً من: أسامة هوساوي، ومحمد السهلاوي، وناصر القحطاني، وعبد الملك الخيبري، وصفوان المولد، ومناف أبوشقير، وموسى الشمري.

اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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