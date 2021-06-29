الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية

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ثورة حقيقية فى التطوير شهدها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، من خلال الأعوام الأخيرة، وذلك من أجل التحول الرقمى لتسهيل إنهاء الإجراءات على المواطنين، لتوفير الوقت والجهد والعناء عليهم.

وعكفت الوزارة على تنفيذ خطط تطوير كافة السجلات المدنية على مستوى المحافظات، من خلال الاهتمام بالمظهر الحضارى مع تحديث منظومة تلقى وأداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات وزيادة أعداد النوافذ لاستقبال المواطنين وسرعة إنهاء الأوراق سريعًا، مع العمل بنظام «النداء الآلى»، بما يعكس التطوير المستمر فى أداء أجهزة الوزارة المختلفة.

وتمكنت «الداخلية» من تطوير مقار السجلات المدنية فى عدد كبير من المحافظات، فى مقدمتها القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وجنوب سيناء، وفقاً لنموذج موحد نفذته الأجهزة الاستشارية بالوزارة الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين، خصوصا كبار السن وذوى القدرات الخاصة.

كما اعتمد قطاع الأحوال المدنية العمل من خلال سيارات متنقلة للقرى والنجوع والأماكن النائية، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين بمحال إقامتهم، وهو الأمر الذى سهل إنهاء المواطنين إجراءاتهم، خاصة فى الأماكن النائية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتكون السيارات مزودة بكافة الأجهزة والمعدات وأفراد الأحوال المدنية المعنيين باستخراج الوثائق، وتم إصدار 11 ألفا و313 بطاقة رقم قومى خلال شهر يناير حتى مايو 2021 وجار التوسع فى إعداد قوافل أخرى تشمل باقى المحافظات فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى إطار التوسع والانتشار فى أكبر عدد ممكن من الأماكن العامة للتسهيل على المواطنين، افتتح القطاع 7 مراكز بمولات سيتى ستار، سيتى سنتر المعادى، مكسيم العرب، مصر 6 أكتوبر، الحمد، طنطا، وقريبًا افتتاح مراكز نموذجية بمولات كارفور الإسكندرية، داندى مول، الحصرى بالجيزة، تستهدف خدمة شريحة كبيرة من المواطنين التى يترددون على تلك المراكز للتسوق، ومد ساعات العمل لأوقات متأخرة لاستيعاب المواطنين والقضاء على الزحام.

كما يتم استقبال الحالات الإنسانية بمبانى الأحوال المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم بسهولة ويسر، دون أى عناء، وتخصيص أماكن لهم مع إيفاد مأموريات لغير القادرين على الحركة لمنازلهم.

إلى جانب إتاحة بعض الخدمات عن طريق مركز الـ«كول سنتر» ويجرى توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن، وتطوير منظومة استخراج الأوراق الثبوتية «وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى» بـ13 لغات مختلفة، أبرزها «الإنجليزية والفرنسية والألمانية»، وذلك لعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.

فيما وقعت الأحوال المدنية بروتوكولا مع البريد، حيث يعد أكبر ربط إلكترونى بين جهتين حكوميتين، ليستطيع المواطن استخراج بطاقات الرقم القومى ووثيقة الزواج والطلاق وشهادة الميلاد، وكل الأوراق الثبوتية من خلال مكاتب البريد، لتخفيف الزحام على مقار السجلات المدنية، ويوفر خدمات سريعة وعاجلة للمواطنين.