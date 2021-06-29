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المركزي: إيرادات من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

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المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار المركزي: إيرادات من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

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قال البنك المركزي إن إيرادات من السياحة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021 هبطت 67.4% إلى حوالي 3.1 مليار دولار.

وأضاف البنك في بيان، مساء الثلاثاء، أن «صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021 انخفض 19.3% إلى 4.8 مليار دولار».

وتابع أن «عجز المعاملات الجارية لمصر في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 بلغ 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار قبل عام، والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 ارتفعت 8.5% إلى 23.4 مليار دولار».

المصرى اليوم

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