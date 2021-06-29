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محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد »

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محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي» محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد »

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أشاد الفنان محمد التاجي بالتطورات التي طرأت على خلال عهد الرئيس عبدالفتاح ، مشيرًا إلى أن معالم منطقة سكنه تغيرت من تطور الطرقات في سنوات قصيرة.

وقال محمد التاجي خلال استضافته ببرنامج «بنت البلد» التي تقدمها الفنانة نشوى مصطفى عبر شاشة قناة «صدى البلد 2»، إن الرئيس السيسي أحدث العديد من الإنجازات في وقت قياسي، فملامح منطقتي السكنية تغيرت كثيرًا.

وأضاف: «بتوه في منطقتي من التطورات اللي في البلد، يلاقي كباري وطرق جديدة كتير، ودا إنجاز يُحسب للرئيس السيسي».

وعن مفهوم بنت البلد، تابع التاجي أن بنت البلد هي مَن تصون أسرار منزلها وتساند زوجها، مشيرًا إلى أن والدته بنت بلد فهي لم تفشي يومًا بأسرار منزلها، وساعدت والدي في بداية حياته، حيث باعت ذهبها لمساندته في إنشاء مشروعه.

وبرنامج «بنت البلد» يذاع على شاشة قناة «صدى البلد 2» من يوم الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

المصرى اليوم

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