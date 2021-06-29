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"التمييز الأردنية" تؤيد أحكام الإعدام والأشغال الشاقة في قضية "فتى الزرقاء"

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"التمييز الأردنية" تؤيد أحكام الإعدام والأشغال الشاقة في قضية "فتى الزرقاء" "التمييز الأردنية" تؤيد أحكام الإعدام والأشغال الشاقة في قضية "فتى الزرقاء"
اختطفوه وقطعوا ذراعيه وفقؤوا عينيه

أيَّدت محكمة التمييز الأردنية اليوم الثلاثاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "فتى الزرقاء"، التي تضمنت الحكم بالإعدام شنقًا على 6 متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين، تراوحت بين 10 و15 عامًا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر الماضي؛ إذ اختطف عدد من الأشخاص في محافظة الزرقاء بالأردن فتى، يبلغ من العمر 16 عامًا، قبل أن يقطعوا ذراعيه، ويفقؤوا عينيه، ويتركوه في مكان مهجور انتقامًا لجريمة قتل سابقة، قام بها أحد أقاربه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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