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الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو

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الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو

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كشف الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو فتح الباب للمتطوعين لتنظيم بطولة إفريقيا للسامبو التي تقام في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو المقبل بمشاركة 22 دولة.

وكشف صبيح أن من ضمن شروط الموافقة على الشباب المتطوعين لتنظيم الحدث الأفريقي الضخم أن يكون يجيد أحد اللغات التالية الفرنسية أو الإنجليزية أو الروسية مع شرط التفرغ التام خلال فترة إقامة البطولة الأفريقية للسامبو.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو، أن المتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية تتمثل مهامهم في مرافقة الوفود المشاركة في البطولة خلال أيام إقامتها في شهر يوليو المقبل.

وحول طرق التقديم في تنظيم الحدث الإفريقي الضخم الذي يشهد دعم كبير من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتم التواصل عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري للكيك بوكسينج عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من أجل تقديم طلب المشاركة ومن ثم تحديد موعد مقابلة لانتقاء أبرز العناصر للمشاركة في تنظيم الحدث العالمي.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أكد أن على استعداد تام لاستضافة البطولة الإفريقية للسامبو بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو، مطالباً بالاستعداد على مستوى التجهيزات اللوجستية والإدارية والفنية للبطولة.

كما أكد وزير الرياضة على أهمية التعاون بين الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والاتحاد الدولي للسامبو ، والعمل على نشر اللعبة بالمجتمع، والاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي في هذا الأمر، لافتاً إلى تقديم الوزارة الدعم الكامل لاتحاد الكيك بوكسينح لتأدية دوره على أكمل وجه.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية للسامبو بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو برئاسة الكابتن محمد صبيح، حيث تحولت أروقة الاتحاد إلى خلية نحل من أجل وضع الرتوش الأخيرة لكافة النواحي التنظيمية والفنية واللوجستية للبطولة.

المصرى اليوم

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