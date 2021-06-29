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أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس

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أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس

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عقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق لفريق نادي بيراميدز جلسة ودية مع المدير الفني الجديد اليوناني تاكيس جونياس على هامش وجوده في النادي لتوديع اللاعبين والجهاز المعاون بعد قرار رحيله بالتراضي مؤخرا.

وحرص المدرب السابق على التوجه لغرفة المدير الفني الجديد وعقدا جلسة لعدة دقائق، تمنى له خلالها التوفيق في مهمته الجديدة ومؤكدا على أنه بات الآن في فريق كبير صاحب إمكانيات هائلة وإدارة قوية، ويضم معه مجموعة من أفضل اللاعبين في وسيكون سعيدا معهم.

شدد أروابارينا في حديثه مع تاكيس جونياس على أنه سيتعامل مع إدارة محترمة توفر كل الدعم للفريق والجهاز الفني وكان سعيدا للغاية بالتعامل معهم ويثق بشدة في أنه سينجح مع الفريق بفضل ما توفره الإدارة وامتلاكه لأفضل مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز.

المدرب أكد على أنه مستمر في التواصل ومتابعة الفريق خلال المرحلة المقبلة ويتمنى له تحقيق أهدافه مع بيراميدز، وموضحا أنه مدرب مميز للغاية وقادر على تقديم الجديد في قيادة الفريق، وكان يأمل خلال وجوده على تقديم المطلوب وتحقيق الهدف ولكن النتائج لم تخدمه رغم الدعم الموجود الهائل من قبل الإدارة.

المصرى اليوم

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