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إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي

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إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي

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كشف مصدر مسؤولو داخل النادي الإسماعيلي، أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، سوف يحصل على مكافأة شهرين على إنهاء الفريق مسابقة الدوري في المركز الرابع.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«هناك بند في عقد إيهاب جلال، مع الإسماعيلي، بحصوله على مليوني جنيه مكافأة في حال نجاحه في قيادة الفريق لإنهاء مسابقة الدوري في المركز الرابع»، موضحًا :«المدير الفني عقده مستمر معنا لمدة ستة أشهر فقط، وبالتأكيد نسعى لتجديد التعاقد معه، ولكن تم تأجيل حسم هذا الملف لنهاية الموسم»

وأشار:«الفريق يخوض كل مباراة بمباراتها، ونطمح في إنهاء المسابقة في المربع الذهبي، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الأندية»،مشيرًا :«الإسماعيلي، لديه مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن كان ينقصهم مدير فني يستطيع التعامل معهم».

ويحتل الدراويش المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 31 غيرها، ولديه مباراة مؤجلة أمام بيراميدز.

المصرى اليوم

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