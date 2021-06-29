تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى 30 يونيو على «كلوب هاوس»

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أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) غدًا الأربعاء، بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن تناقش الغرفة ذكريات قيام الثورة وما تبعها من قرارات حافظت على هوية الدولة المصرية وقضت على العصر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية بالإضافة إلى مناقشة ما تحقق من إنجازات على كافة المستويات سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

ويشارك في الغرفة النقاشية الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق ومحمد منصور الباحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والنائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والنائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويدير اللقاء النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والإعلامي إحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب.