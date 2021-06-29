جونياس أمام الأهلي ..هزائم متتالية وحديث عن العدالة

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أنهت إدارة نادي بيراميدز اجراءات التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس من أجل تولي المسئولية الفنية للفريق الأول خلفاً للأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي تمت اقالته بعد توديع الكونفيدرالية الإفريقية.

وفضلت إدارة بيراميدز تاكيس جونياس نظراً لمعرفته الجيدة بأجواء الدوري المصري حيث سبق له قيادة فريق وادي دجلة قبل أن تتم اقالته بسبب تراجع النتائج رغم الأداء المتميز.

وسيبدأ المدرب اليوناني مهمته الجديدة بمواجهة الأهلي مساء يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسبق لجونياس مقابلة الأهلي 3 مرات عندما كان مديراً فنياً لفريق وادي دجلة، وتمكن المارد الأحمر حسمها جميعاً لصالحه وسجل 6 أهداف فيما أحرز مهاجمي المدرب اليوناني هدف وحيد.

ودائما ما شهدت المقابلات الصحفية عقب مباريات جونياس مع الأهلي إثارة كبيرة وتصريحات تتحدث عن العدالة سواء تعليقاً على القرارات التحكيمية أو لضياع الفرص الهجومية.

فسبق له وقال بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في الجولة السابعة من موسم 2019 «كرة القدم غير عادلة على الإطلاق، هذه هي المباراة السابعة التي لم ننجح في تحقيق الفوز فيها بالدوري، ونحن لا نستحق ذلك».

وأكمل «الهدف الأول لفريق الأهلي كان من خطأ للحارس محمد عبد المنصف، وأتيحت لنا فرصة إدراك التعادل لكن رفيق كابو أهدر فرصة محققة للتسجيل».

فيما صرح بعد الهزمية بهدفين مقابل هدف من المارد الأحمر في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري 2018- 2019 قائلاً «من وجهة نظري، أن السبب وراء هزيمتنا من النادي الأهلي يعود لأننا لم نلعب مباريات لمدة شهر، لم أشاهد هذا الأمر في حياتي، كيف تلعب مباراة بعد توقف دام شهرا، أمر غريب بالنسبة لي».

وواصل «ركلة الجزاء التي حصل عليها فريق الأهلي وأحرز منها الهدف الثاني في المباراة ليس لها أساس من الصحة، كان يجب على حكم المباراة أن يحتسب الكرة ركلة حرة لصالح مدافع وادي دجلة وليس ركلة جزاء للأهلي، لكننا بعد ذلك سيطرنا على المباراة وقدمنا مباراة قوية».