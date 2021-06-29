إنجلترا تتفوق على ألمانيا بهدفين وتدفع بها خارج كأس الأمم الأوروبية

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في مباراة تاريخية تغلبت إنجلترا على ألمانيا بهدفين دون رد فى اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن يوم الثلاثاء ، في إطار مُنافسات الدور ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

وتفوقت إنجلترا على ألمانيا من بداية اللقاء وسيطرت على الكرة كما باغتت الدفاع الألماني بأكثر من هجمة وتمكن رحيم سترليج من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 75 وأضاف هاري كين الهدف الثانى فى الدقيقة 86 .

وبذلك تواجه إنجلترا الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا والذي يقام مساء اليوم في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية