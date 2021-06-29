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"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً

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"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً "معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً
بمشاركة جهات عدة وتهدف لتوعية المجتمع السعودي

‬يقيم معهد الأئمة والخطباء مساء غد الأربعاء ندوةً توعويةً بعنوان (مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات) تهدف إلى توعية المجتمع السعودي من هذه الآفة التي يبثها الأعداء لهدم المجتمعات الإسلامية وعلى رأسها المملكة.

يشارك في هذه الندوة كل من: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، المديرية العامة لحرس الحدود، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وستنشر وتبث هذه الندوة توجيهات ونماذج من هذه المخاطر التي تسعى لهدم المجتمعات وتفسد الأخلاق وتنشر الرذيلة.

وستقام الندوة مساء غد الأربعاء عند الساعة الـ ٩:١٥ مساءً ولمدة ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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