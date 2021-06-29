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الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية

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الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية

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فى 8 سنوات، تحولت من أكثر الدول خطورة فى الطرق إلى وصولها إلى الترتيب الـ 45 عالميًا فى مجال جودة وأمان الطرق، وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة نصيب الأسد فى عملية تحويل مصر من أكثر الدول خطورة فى الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب الحالى عالميًا فى مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التى حدثت فى مجالى الطرق والكبارى والأنفاق، والتى تتفق مع المعايير الدولية والعالمية.

وتم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكبارى لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات القومية «العاصمة الإدارية الجديدة - مشروع المليون ونصف مليون فدان - مدينة العلمين الجديدة- الجلالة- ناصر- المنصورة الجديدة»، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب يوميا، والمساهمة فى نقل حوالى 450 مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ 350 مشروعا بإجمالى استثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.

وفى مرفق السكك الحديدية تم تجديد 500 كيلومتر سكك حديدية، وتطوير وصيانة 100 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 400 مزلقان، وإضافة 240 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 500 عربة أخرى، وفى مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول/ الثانى، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب 100 ماكينة تذاكر، كما تم افتتاح عدد من الخطوط فى الخط الثالث من مترو الأنفاق، وبدء تنفيذ قطار المونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى قطاع الموانئ، تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع، كما تم إنشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط، وتم إنشاء محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة، كما تم توريد قاطرات بحرية للعمل بالموانئ.

المصرى اليوم

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