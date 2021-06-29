الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي

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تلقت محافظة الجيزة عددًا من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل مع كافة الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحل شكاوى المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء أحياء العمرانية والطالبية بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة من مواطن بشأن وجود ورش تصنيع موبيليا وتنجيد تتعدى على الطريق العام، وتحدث إزعاجًا للمواطنين بالمنطقة الكائنة بشارع محمد يسري المتفرع من شارع العروبة، حيث جرى على الفور التوجه نحو المنطقة محل الشكوى، ورفع كافة الإشغالات والتعديات لتلك الورش وغلقها مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أنه سيجري المتابعة للمنطقة دوريًا لضمان عدم تكرار المخالفة.

كما تلقت الصفحة شكوى بوجود شادر لبيع المواشي أمام شارع الدكتور لاشين بالمريوطية بحي الهرم، وجرى على الفور التوجه نحو المنطقة محل الشكوى وإزالة الشادر المقام بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وجارٍ المتابعة للمنطقة دوريًا لضمان عدم تكرار المخالفة.