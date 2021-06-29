أخبار عاجلة

عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة

Print
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحول حلم المواطنين فى 11 منطقة عشوائية فى شبرا الخيمة غير آمنة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالى، إلى حقيقة، حيث نجحت محافظة القليوبية فى تطوير هذه المناطق وإنقاذ أكثر من 10 آلاف أسرة تقطنها، وتم تحويل الأسلاك الهوائية التى أنشئت فى ستينيات القرن الماضى إلى كابلات أرضية بعد سنوات طويلة من تجاهل الأجهزة المعنية.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة نفذت مشروع إحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة بطول 6 كيلومترات بأخرى أرضية بمسار آخر داخل حدود محافظة القاهرة بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة.

وأوضح المحافظ أن الكابلات تبدأ من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهى بمحطة هليوبوليس، وتم تحديد المسار الأرضى بتلك الكابلات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والانتهاء من رفع كل الأسلاك الهوائية.

وأشار الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق شبرا، إلى أنه تم فك 69 برجا للضغط العالى بطول 6 كيلومترات عقب إلغاء التيار الكهربائى الفائق بها وإطلاقه فى الكابلات الأرضية.

وأشار إلى أن هذا المشروع أزال الخطورة عن 15 منطقة غير آمنة، منها 11 منطقة بنطاق بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، و4 مناطق بنطاق مناطق السد العالى والسلام بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن الكابل الأرضى يوفر الكهرباء على عكس الشبكات، وأن المشروع يعد مشروعا نموذجيا لربوع كلها للقضاء على المناطق غير الآمنة من الدرجة الثالثة التى تمثل خطورة على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور إسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، أن المشروع ساهم فى إزالة الخطورة عن 15 منطقة غير آمنة بينها 11 منطقة بنطاق حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية وهى خلف نادى البلاستيك وإبراهيم لطفى وعزبة سليم وعزبة الصعايدة ومدينة السلام والفتح والفيلا وبهتيم وعزبة المرجوشى ومساكن إسكو وعزبة العرب، و4 مناطق بنطاق مناطق السد العالى والسلام بمحافظة القاهرة

وأضاف أن تلك المناطق كانت مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة والآن أصبحت آمنة تماما، مشيرا إلى حصر سكان منطقة عشش البكرى على ترعة الإسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة تمهيدا لتطويرها، مشيرا إلى أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021