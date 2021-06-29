تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة

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تحول حلم المواطنين فى 11 منطقة عشوائية فى شبرا الخيمة غير آمنة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالى، إلى حقيقة، حيث نجحت محافظة القليوبية فى تطوير هذه المناطق وإنقاذ أكثر من 10 آلاف أسرة تقطنها، وتم تحويل الأسلاك الهوائية التى أنشئت فى ستينيات القرن الماضى إلى كابلات أرضية بعد سنوات طويلة من تجاهل الأجهزة المعنية.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة نفذت مشروع إحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة بطول 6 كيلومترات بأخرى أرضية بمسار آخر داخل حدود محافظة القاهرة بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة.

وأوضح المحافظ أن الكابلات تبدأ من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهى بمحطة هليوبوليس، وتم تحديد المسار الأرضى بتلك الكابلات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والانتهاء من رفع كل الأسلاك الهوائية.

وأشار الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق شبرا، إلى أنه تم فك 69 برجا للضغط العالى بطول 6 كيلومترات عقب إلغاء التيار الكهربائى الفائق بها وإطلاقه فى الكابلات الأرضية.

وأشار إلى أن هذا المشروع أزال الخطورة عن 15 منطقة غير آمنة، منها 11 منطقة بنطاق بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، و4 مناطق بنطاق مناطق السد العالى والسلام بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن الكابل الأرضى يوفر الكهرباء على عكس الشبكات، وأن المشروع يعد مشروعا نموذجيا لربوع مصر كلها للقضاء على المناطق غير الآمنة من الدرجة الثالثة التى تمثل خطورة على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور إسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، أن المشروع ساهم فى إزالة الخطورة عن 15 منطقة غير آمنة بينها 11 منطقة بنطاق حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية وهى خلف نادى البلاستيك وإبراهيم لطفى وعزبة سليم وعزبة الصعايدة ومدينة السلام والفتح والفيلا وبهتيم وعزبة المرجوشى ومساكن إسكو وعزبة العرب، و4 مناطق بنطاق مناطق السد العالى والسلام بمحافظة القاهرة

وأضاف أن تلك المناطق كانت مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة والآن أصبحت آمنة تماما، مشيرا إلى حصر سكان منطقة عشش البكرى على ترعة الإسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة تمهيدا لتطويرها، مشيرا إلى أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة.