أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات»

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بعد تدخل الدولة وإنهائها لمشكلة العشوائيات بمنطقة «السماكين» فى مركز المنشأة بجنوب سوهاج، أعرب أهالى «السماكين»عن سعادتهم البالغة بحياتهم الجديدة، وشكرهم الدولة على إقامة وحدات سكنية جديدة لهم بدلا من «العشش» التى كانوا يقيمون بها، واصفين حياتهم فى السابق، فى العشوائيات، بالقول «كنا عايشين أموات».

وقال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن سوهاج واحدة من المحافظات التى حظيت باهتمام كبير فى تطوير واحدة من أهم المناطق العشوائية وهى منطقة «السماكين» بمدينة المنشأة، والتى يقطنها 824 نسمة، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى عام 2015 بتخصيص مساحة 15133 مترا تعادل 3.6 فدان نقلا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح محافظة سوهاج لإقامة مساكن بديلة للمواطنين المقيمين بالمنطقة، وتم توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير العشوائيات والمحافظة لتطوير تلك المنطقة، وفى أقل من عام تم الانتهاء من إقامة 9 عمارات بعدد 207 وحدات سكنية بالموقع بنسبة 100%، بتكاليف إجمالية بلغت 35 مليون جنيه، لافتا إلى أن العمارات بها 18 محلا تجاريا فى الدور الأرضى، وتم توفيرها للسكان بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية، وتم إنشاء بعض الخدمات الترفيهية لسكان المنطقة أمام العمارات السكنية، وتم تسليم الوحدات السكنية لأهالى المنطقة منذ أكثر من 3 سنوات.

وأضاف محافظ سوهاج لـ«المصرى اليوم»: « فى بداية إقامة المشروع تم الاتفاق مع الأهالى على أن من يتسلم وحدة سكنية عليه أن يترك منزله الذى يقيم فيه بالمنطقة القديمة فورا للدولة، حيث سيتم تخصيص منطقة العشش القديمة بمساحة 1.4 فدان لإقامة منطقة خدمات متكاملة للصيادين قاطنى المنطقة، تشمل (مصنع ثلج، وسوق سمك، ومنطقة مطاعم على النيل، وورشا لإصلاح مراكب الصيد، ومدرسة، ووحدة صحية، ووحدة خدمات اجتماعية، وملعبا)، بهدف خلق مكان حضارى جاذب لجميع أهالى المحافظة».

وأكد المحافظ أن مشروع تطوير منطقة «السماكين» مشروع تنموى متكامل لا يقتصر فقط على توفير وحدات سكنية حضارية، وإنما يشمل مرحلة ثانية تعتمد على الارتقاء بمستوى النشاط الاجتماعى والاقتصادى المحلى لمنطقة السماكين، والتى تعتمد فى المقام الأول على الصيد ومراعاة البعد الاجتماعى لأهالى المنطقة، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية يعملون بالتوازى على تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية لسكان المنطقة، تشمل «محو الأمية، وإصدار بطاقات الرقم القومى، والرعاية الصحية للمرأة، وتوفير فرص عمل للشباب بتعليمهم حرف مهنية».