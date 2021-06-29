«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة

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بدأت محافظة الدقهلية فى تنفيذ 18 برجًا سكنيًّا بديلًا للعشوائيات فى قلب مدينة المنصورة تنفيذًا لبرنامج «سكن لكل المصريين» فى إطار المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات، وبدأ العمل فى المشروع لتنفيذ عدد 11 برجا سكنيا على أرض الدقهلية بنطاق حى شرق المنصورة، بالإضافة لمشروع مساكن الجلاء لبناء 7 أبراج سكنية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير العشوائيات، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وقالت المهندسة نهاد البلتاجى، مدير عام العشوائيات بالدقهلية، إن هناك متابعة لسير الأعمال بالمشروعات لحظة بلحظة من أجل الوقوف على معدلات التنفيذ والتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة لتذليل العقبات حتى يتم التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المقررة..

وأضافت «البلتاجى»، فى تصريح صحفى، أن مشروع الأبراج السكنية بأرض حى شرق يتضمن إنشاء عدد 11 برجًا سكنيًّا بالمنطقة، وذلك بعدد 956 وحدة سكنية وعدد 24 محلًّا، أما عن مشروع مساكن الجلاء فهو يستهدف إنشاء 700 وحدة سكنية بعدد 7 عمارات سكنية مكان المساكن القديمة الجارى هدمها حاليًّا بموقع أرض المشروع، حيث تم الانتهاء من هدم 6 عمارات قديمة بالموقع وجار استكمال الأعمال بباقى العمارات.