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والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له

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والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له

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علق حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، الثلاثاء، على نجله الذي أكد من خلاله أن المكالمة المسربة لم تكون الاولي من نوعها لمحاولة تشويه علاقته مع زوجته المطربة عبدالوهاب.

وقال حسين حبيب في تصريح لـ«المصري اليوم»: «لا تعليق على شىء، والكلام منتهي والموضوع كله منتهي».

وكان المطرب حسام حبيب قال، اليوم الثلاثاء، إنه سيلجأ للقضاء للحصول على حقه هو وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد محاولات أشخاص مقربين من أسرته لتشويه علاقته مع زوجته، مؤكدا أنها تسند جميع أعمالها وأنشطتها الفنية إلى شركة وأنها قادرة على إدارة أمورها وحياتها بشكل واعي ومسؤول.

أضاف في فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»: «أنا تزوجت شيرين عبدالوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى».

تابع قائلا: «هذا الشخص القريب جدا مني (والده) مش أول مرة يأذينى وأسف إني بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل، هذا ليس معناه ضعف، وإذا استمر هذا الشخص فأنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى».

مضى يقول: «التسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها».

كانت نفت شيرين بد الوهاب نفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين.

وصرحت شيرين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عايز أطمن كل من يحبني أنني بخير، ولا يوجد أي خطر على أو على حياتي، بالنسبة لما حدث، ويحتاج للرد، لا يجدي نفعا أن أرد في كلمتين، اسمحولي أقول إن حسام زوجي الذي عاشرته من أنظف من في الدنيا، ويحبني أكثر من نفسه ولا يستحق منكم كم هذه القسوة، لكنني أمنحكم العذر لأنكم لا تعلمون شيئا».

وواصلت: «ضعه الله في طريقي في وقت كنت مدمرة ومكسرة، بنى لي شخصيتي وأعاد الثقة إلى نفسي، حسام هدية من الله، والله لا يفعل شيء سيء لي، حسام يحبني أكثر من نفسه أنا وبناتي، وبدليل أننا منذ تزوجنا لم يستفد بأي شيء ولم يقم بعمل أي شيء لنفسه، ويعيش لكي يخشى على أنا وأطفالي من كل شيء».

المصرى اليوم

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