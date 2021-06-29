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الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها

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الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها
"رحمن" أعرب عن قلقه من تدمير مقابر جماعية بهدف التعتيم

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور

دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين بإيران عام 1988م، ودور الرئيس إبراهيم رئيسي، فيها بصفته كان نائب المدعي العام في طهران حينذاك.

وأفاد محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، بأن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وأنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب "رحمن" عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن مقابر جماعية، يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.

ولفت إلى أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن وقد أصبح "رئيسي" الرئيس المنتخب أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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