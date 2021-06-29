انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال

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بالرغم من ارتفاع مخصص انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

كشفت النتائج المالية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، عن تسجيل إيرادات بنحو 282 مليون ريال وإجمالي أرباح بلغت 160 مليون ريال، وانخفاض صافي الخسائر بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة أن تحقيق إجمالي أرباح وانخفاض صافي الخسائر يعود إلى عدة أسباب؛ من أهمها تحقيق أرباح من اتفاقية تسوية مع أحد الموردين الأساسيين لتصفية الديون المتراكمة، بالإضافة إلى التحسن في الأداء التشغيلي للشركة؛ مما انعكس على انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف التشغيلية، على الرغم من زيادة مخصص انخفاض القيمة في الممتلكات والمعدات وزيادة مخصص الزكاة وضريبة الدخل.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، أن الشركة ماضية في تحسين أدائها وتحقيق أهدافها بناء على استراتيجية التحول لخدمة عملائها بصورة مميزة. وعبر عن شكره للقيادة الحكيمة ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ما يولونه من اهتمام ودعم شركات الاتصالات.

في هذا السياق أضاف الرئيس التنفيذي للشركة السيد يحيى آل منصور أن النتائج المالية لهذا العام إيجابية، متخطّية بذلك التحدّيات الراهنة، سواء تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بذاته، أو تلك التي يواجهها الاقتصاد عمومًا تحت وقع جائحة كورونا المستجد.

وأوضح آل منصور أن الشركة تسير بخطى ثابتة وقوية نحو الأفضل حسب استراتيجية التحول للشركة التي بدأت تأتي بثمارها بفضل الله، ثم بفضل رأس المال البشري الذي تمتلكه الشركة من كفاءات سعودية متميزة؛ مما يجعلها شركة رائدة في مجال الاتصالات بالسوق السعودي.