"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين

★ ★ ★ ★ ★

أطلق مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهدي الحرمين وكليتيهما

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية الدكتور بدر الفريح.

وأوضح الدكتور السديس أن المشروع يهدف إلى بناء دراسة إستراتيجية متكاملة لتوثيق إستراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين بفروعها المختلفة كافة من خلال أدوات علمية، ووفقًا للمنهجيات العلمية في بناء الدراسات التطويرية والوثائق الإستراتيجية.

وأضاف السديس أنه تحقيقًا لرسالة المشروع، حددت غايات للمشروع كأطر حاكمة وموجهة للمشروع يمكن إجمالها في العناصر التالية : تحقيق الدور الرسالي العظيم والمنشود للمنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية لتحقيق أعلى النتائج الممكنة واستثمار الخصائص الدينية والجغرافية للحرمين الشريفين في تطوير المنظومة التعليمية.

كما دشن الشيخ السديس اليوم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهدي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف وكليتيهما، بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية الدكتور بدر الفريح، و المدير العام لمعهد الحرم المكي الشريف صالح بن دخيل ربه السلمي.

وأفاد الشيخ السديس أن المسابقة تهدف إلى التنافس في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وضبطها وتسعى إلى التحسين والارتقاء فيها من جوانب متعددة، وربط الطلاب والطالبات بالقرآن والسنة وجعلهما منهج حياة.

وأضاف أن من فوائد هذه المسابقات تخريج جيل جديد يحفظ القرآن والسنة ويفهمهما ويعمل بهما وفق فهم سلف هذه الأمة، كما أنها تسهم في تقوية الطلاب في مقررات القرآن الكريم والسنة النبوية والتفسير ورفع الهمة بالتنافس الأسمى في تعاهد القرآن والسنة حفظًا وقراءة وفهمًا وتدبرًا وعملًا، كما يجب التأكيد على أن حاجة التأصيل العلمي لا يمكن بدون حفظ، والأولوية في ذلك تقديم حفظ القرآن والسنة.