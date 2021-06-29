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خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

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خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض الضغط والسكر والقلب لا يستطيع أن يتناول أي كورس غذائي لخفض الوزن، حتى لا يتضرر.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن اتباع كورس غذائي صحيحي لخفض الوزن يؤدي إلى ضبط الضغط، والسكر إلى حد كبير.

ولفتت إلى أن وقف الكورس الغذائي الصحي بدون تثبيت الوزن يؤدي إلى إعادة الوزن مرة أخرى، مشيرة إلى أن اتباع نظام غذائي معين لمدة 3 شهور يؤدي إلى تصغير حجم المعدة إلى حد كبير.

المصرى اليوم

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