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اعتبرت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، أن هناك إنجازات كثيرة حدثت في مصر والتي أصبحت «منورة» أكثر من أي وقت مضى، لافتة أنها ترى تطورات وتقدم بشكل متواصل.

وأضافت في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «جاء لإنقاذ كل شيء في مصر وأعادها إلى الطريق الصحيح».

ووجهت الفنانة رسالة للرئيس قائلة: «ربنا يخليك لمصر ولينا، ويحمي الجيش والشرطة وكل من يقوم بحمايتنا، وأنت المنقذ اللي ربنا جابه لينا ولمصر، أنت حطيت روحك على إيدك علشان شعبك، ومفيش أكتر من جملتك 3 مرات تحيا مصر».

وتابعت: «أتمنى يا رئيسنا أن تكون 2022 أفضل وأن ترجع ريادة مصر كاملة أيضًا من ناحية الفن، أرجوك رجع لنا الفن المصري كمان، ومثلما حدث تطور في الأعمال الوطنية والتي هي الأنجح، أتمنى أن يعود الفن المصري والذي كنا من الأوائل على مستوى الوطن العربي.

واستكملت: «أرى أن عودة الفن مرهون بعودة قطاع الإنتاج، أنت المنقذ لنا نرجو أن تُعيد لنا الفن يا ريس وأن يكون هناك عدالة في توزيع الأدوار والأجور، واستعادة من صنعوا تاريخًا مشرفًا يشاهده الناس حتى يومنا هذا».