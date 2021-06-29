العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها)

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كتب- متولي سالم:

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيها إلى المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتنفيذ برامج للتوعية للمواطنين قبل شراء أضحية عيد الأضحى وتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأضاحي.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إنه في إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة أصدر القطاع بعض التوصيات للمواطنين عند شراء الأضحية وتتمثل في:

1. أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى وليس متدليا لأسفل.

‏2. أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

‏3. أن يكون تنفس الحيوان طبيعيا لا يعانى من النهجان أو السعال.

‏4. أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

‏5. أن يكون فم ولسان الأضحية خاليين من الالتهابات والإفرازات.

‏6. أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس ونظيف ومتكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

‏7. أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعا مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

‏8. أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

9. أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10. أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

11. ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

12.أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

واضاف سليمان أن هناك توجيهات من وزير الزراعة ونائبه بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة لبيع الأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها في أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافى والتنسيق في ذلك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وتابع: «للاستفسار أو الشكاوى الاتصال على 33372198- 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682)».