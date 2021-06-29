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استئصال ٢٧ ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بدسوق (صور)

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نجح فريق طبي بمدينه دسوق، كفرالشيخ، في استئصال ٢٧ ورمًا ليفيًا من رحم فتاة، عمرها 32 سنة، مع الحفاظ على سلامة الرحم، إذ استغرقت العملية ساعتين ونصف.

قال الدكتور وائل عبداللطيف خفاجي لـ«المصري اليوم»، إنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء التحاليل والأشعة المقطعية اللازمة وعمل استكشاف جراحي لها وتم إجراء العملية الجراحية واستئصال جميع الأورام، وتم الحفاظ على الرحم والمريضة في حاله صحية جيدة الآن.

وضم الفريق أستاذ دكتور وائل عبداللطيف خفاجي، مدرس واستشارى النساء والتوليد بالمركز الدولي الاسلامى، والدكتور إسلام دردير، طبيب التخدير، ومن طقم التمريض ايمان الهابط وسهر الجمال.

ورم ليفي
ورم ليفي

المصرى اليوم

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