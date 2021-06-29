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يُشبه «ملك الغابة» وصاحبته طبيبة روسية.. ٥ آلاف جنيه لمن يعثر على قط تائه في الغردقة

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أعلنت طبيبة تجميل روسية تعيش في منتجع الجونة، شمال الغردقة، اليوم الثلاثاء، عن مكافأة مالية قيمتها ٥ آلاف جنيه لمن يعثُر على القط الخاص بها.

ونشرت الدكتورة «برايت» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، مناشدات بالعديد من اللغات للبحث عن القط الخاص بها، هو من نوع القط الأسد ذو الشعر الكثيف وله هيئة ملك الغابة من حيث شعر رأسه الكثيف، كما يتميز بلونه المشمشى وعيونه ملونة وتم نشر عدد من الصور للقط، وأن القط تم فقده بمنتجع الجونة، ومن المحتمل يكون عثر عليه أحد الأشخاص وغادر به خارج المنتجع.

وتوجهت الفتاة بالشكر لكل من يحاول مساعدتها في العثور على القط، وكتبت: «فى تلك الأيام الصعبة من الدموع والمعاناة، هناك أناس رائعين بتحاول تدعمنى وتساعدنى، أرجو عدم التوقف عن البحث، هناك مكافأة قيمتها 5 آلاف جنيه لمن يحصل على القط».

المصرى اليوم

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