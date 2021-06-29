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وزير الزراعة يشكل لجنة لإدارة ملف الأسمدة: لا تهاون مع التلاعب بالمنظومة

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وزير الزراعة يشكل لجنة لإدارة ملف الأسمدة: لا تهاون مع التلاعب بالمنظومة وزير الزراعة يشكل لجنة لإدارة ملف الأسمدة: لا تهاون مع التلاعب بالمنظومة

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أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، والدكتور محمد عبدالمطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعة.

وقال القصير، في بيان الثلاثاء، إن اللجنة المذكورة تختص بالمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة والتأكد من تسليمها إلى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يوميا من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقاً لبرامج الشحن إلى المحافظات المختلفة، واستلام المحافظات لتلك الكميات وسرعة صرف الأسمدة طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي ارصدة قد تؤدى إلى حدوث خلل في السوق.

وأضاف القصير أن لجنة إدارة ملف الأسمدة تتولى أيضا المتابعة اليومية بالمحافظات والعمل على تحريك الأرصدة المتواجدة بجهات التوزيع بما يسمح بالتغلب على المشاكل وعدم حدوث أي أزمات والانتقال والمعاينة على ارض الواقع إذا تطلب الامر ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل أي مشكلة وردع أي تقاعس.

وشدد وزير الزراعة على عدم التهاون في ملف الأسمدة وعلى محاسبة المقصرين أو المتلاعبين بالمنظومة.

المصرى اليوم

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