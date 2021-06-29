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لقاح مودرنا لكوفيد-19 يظهر نتائج واعدة لمقاومة سلالة دلتا المتحورة

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لقاح مودرنا لكوفيد-19 يظهر نتائج واعدة لمقاومة سلالة دلتا المتحورة لقاح مودرنا لكوفيد-19 يظهر نتائج واعدة لمقاومة سلالة دلتا المتحورة

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ذكرت شركة مودرنا لصناعة الأدوية اليوم الثلاثاء أن لقاحها لكوفيد-19 أظهر نتائج واعدة في دراسة معملية فيما يتعلق بمقاومة سلالة دلتا المتحورة من التي ظهرت لأول مرة في الهند، مع انخفاض طفيف في الاستجابة مقارنة بالسلالة الأصلية.

أُجريت الدراسة على مصل الدم من ثمانية مشتركين بعد أسبوع من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح.

وقالت مودرنا إن اللقاح أنتج الأجسام المضادة لجميع السلالات التي خضعت للاختبار، لكن سلالة واحدة ظلت أدنى في جميع الحالات من حيث نشاط تحييد اللقاح ضد سلالة الفيروس الأصلية التي وُجدت لأول مرة في الصين.

وأظهرت البيانات أن اللقاح كان أكثر فاعلية في إنتاج الأجسام المضادة لسلالة دلتا المتحورة منه لسلالة بيتا التي رُصدت لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل «هذه البيانات الجديدة مشجعة وتعزز إيماننا بأن لقاح مودرنا للوقاية من كوفيد-19 يجب أن يظل مستخدما في الوقاية من السلالات المتحورة المكتشفة حديثا».

وسمحت الهند اليوم باستيراد لقاح مودرنا لاستخدامه على نطاق محدود في البلاد.

المصرى اليوم

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