محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود، بمدة تنفيذ 6 أشهر، حيث يأتي المشروع كبداية لانطلاق تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات.

وقال المحافظ إن اختيار منطقة بئر مسعود لبدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية للمحافظة يأتي نظرا لأهمية المنطقة التراثية والتاريخية، مشيرا أن المشروع يشمل التطوير الحضري للمنطقة باستخدام مجموعة من العناصر التي يتم تصميمها لتتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، بالإضافة إلى الطبيعة المنفردة لمنطقة بئر مسعود.

وأكد الشريف أنه من المقرر استكمال مشروع الهوية البصرية على طول الكورنيش بالكامل، حيث سيتم توحيد شكل بوابات الشواطئ، ومواقف الأتوبيسات والبارجورات.

ووجه الشكر للرئيس على تلك المبادرة الرائعة التي ستضع الإسكندرية وجميع المحافظات على الخريطة السياحية وتساهم بشكل كبير في إظهار المحافظة بشكل متطور يضاهي التطور في مختلف دول العالم، وكذا الشكر للجنة الفنية المشاركة في مشروع الهوية البصرية وجميع الجهات القائمة على المشروع.

وأوضح الشريف أن إعداد مشروع «الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية» جاء كثمار عمل استمر لأكثر من عام، مشيرا إلى أن البداية كانت بتوقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية بالقاهرة في 6 فبراير 2020، ثم عكف فريق العمل على مدار عام كامل لوضع التصميمات النهائية للمشروع، وفي فبراير 2021 تم استلام وثيقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية للمحافظة، ثم في إبريل الماضي تم توقيع بروتوكول نهائي مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظة.

وأضاف الشريف أن هذا المشروع هو بمثابة البصمة الوراثية للمحافظة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إظهار الإسكندرية بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، بإعداد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ويكون بمثابة مرجع شامل يعكس تفرد مدينة الإسكندرية، ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر، جهود فريق العمل وجميع الجهات المشاركة في إعداد مشروع الهوية البصرية، وأوضحت أن المشروع يتضمن تصميم خط كتابي خاص للمحافظة بجانب أحرف خطوطها اللغوية المستخدمة التي تنم عن كافة أطيافها التراثية، وكذلك تصميمات لإطلاقها على معالم الإسكندرية البارزة لزائريها، كواجهات المباني الأثرية، فنار الإسكندرية، الكنائس، المزارات، المتاحف، المعابد، الفنادق، المنتجات البصرية كالأعلام. وتطوير كافة العناصر الخاصة بتطوير الكورنيش والشوارع الرئيسية بالمدينة، والميادين العامة واللافتات المضيئة وإعلانات الطرق واللوحات الإرشادية، بوابات الإسكندرية. وأيضاً تحديد الألوان الرئيسية في كافة عناصر المشروع والتي تتوافق مع كافة الحقب التاريخية التي مرت بها الإسكندرية، بالإضافة إلى تصميمات لوسائل النقل والمواصلات المتنوعة، وتصميمات الهدايا التذكارية.

بتكلفة 25 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود (صور)

بتكلفة 25 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود (صور)

بتكلفة 25 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود (صور)