التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبدالقادر، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول إطلاق المعهد نادى ريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى أن فعاليات إطلاق النادي شملت تنظيم احتفالية بمقر المعهد الجديد بالنزهة، بحضور الدكتور هشام الديب الباحث الرئيسي للمشروع ورئيس المعهد السابق، والدكتورة هالة الصادق الباحث المناوب للمشروع، والدكتورة وفاء عبدالرشيد، المدرب الدولي في ريادة الأعمال والمدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشادت الدكتورة شيرين بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالجهود المبذولة في مجال تفعيل ريادة الأعمال، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، والحاضنات التكنولوجية، ومسرعات ريادة الأعمال، التي بدورها تؤدي إلى نشر ثقافة الإبداع التكنولوجي، ورعاية الموهوبين، ودعم تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، أشار الدكتور هشام الديب إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال من الشباب والفرص المتاحة لهم من خلال نادي ريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على رواد الأعمال من الشباب وأهمية تسويق مشروعاتهم من خلال الدعاية المجانية التي تضيف مصداقية لجهودهم.

جدير بالذكر أن النادي يتضمن العديد من الأنشطة منها: نشر الوعي وثقافة الخدمة المجتمعية لريادة الأعمال عن طريق أنشطة وتدريبات النادي، وتوفير التوجيه لقادة الأعمال من الشباب، والتواصل بين الطلاب ذوي التفكير الريادي ورجال الأعمال عن طريق عقد اللقاءات والتفاعل بينهم من خلال النادي، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب وتوفير جميع احتياجاتهم، وتأهيل الفرق المتميزة للتقدم إلى الحاضنة التكنولوجية «طريق»، وإقامة معسكرات عمل للتدريب على العصف الذهني والتفكير الابتكاري، والاشتراك في دوري نوادي الأعمال الذي تقيمه الأكاديمية للوصول إلى بطل دوري نوادي ريادة الأعمال بمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي يوفر بيئة ملائمة لريادة الأعمال من آليات التدريب والتعليم، وأيضًا تطوير المخرجات العلمية والبحثية؛ من أجل الوصول إلى خدمة أو منتج جديد، ويدعم النادي الطلاب ويشجعهم على إنشاء نماذج الأعمال الصغيرة التي ستكون نقطة الانطلاق لريادة الأعمال الناجحة وتمهيد للمتميزين وللأفكار المبتكرة المفيدة لدخول برامج الاحتضان والمسابقات المختلفة.

وسيتم انعقاد أول دورة تدريبية لرواد نادي ريادة الأعمال في شهر يوليو القادم، ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني.