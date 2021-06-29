استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن انعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي يُعد من أهم أسباب العقم لدى الرجال؛ خاصة انعدام الحيوانات المنوية لأسباب غير انسدادية في الوعاء الناقل للحيوانات المنوية.

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن المسح الميكروسكوبي للخصية يعتبر ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠول واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤدﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺒحث ﻋﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ ﻟدى اﻷﺷﺨﺎص اﻟذين ﻳﻌﺎنون ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ انعدام اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ، واﻟذين ﺳﺒﻖ لهم أن أﺟﺮوا ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘيش ﻋﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ ﺑﻮاسطة اﻟﺴحب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ الإﺑﺮة أو اﻟذين أُﺟﺮيت ﻟﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﻟﻠﺨﺼﻴﺔ وأﺧذ ﻋﻴﻨﺔ ﺑﺴيطة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎلطرق اﻟﺘﻘﻠﻴدﻳﺔ.

وتابع: "ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاحد؛ ﺣﻴث ﻳﺴتطيع اﻟمريض اﻟﻤﻐﺎدرة ﻓﻲ ﻧفس اﻟﻴﻮم وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺗﺘﻢ هذه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨدام اﻟﺘﺨدير اﻟﻤﻮﺿﻌﻲ أو اﻟﻨﺼﻔﻲ أو اﻟﺘﺨدير اﻟﻌﺎم ﺣسب اﻟﺤﺎﻟﺔ، وﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﺣيث ﻳﺘﻢ اﻟﺒحث ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﺟدا بكافة أﻧﺤﺎء اﻟﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻐﻴﺮة ودﻗﻴﻘﺔ ﺟدا".