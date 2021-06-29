تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة

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شهدت دورة مهرجان أسوان لافلام المراة هذا العام تفاعلا كبيرا من أبناء المحافظة للمشاركة في فعاليات المهرجان الذي يقام على أرض أسوان للمرة الخامسة على التوالي تحت شعار دورة النيل.

ورغم حرارة الجو والامتحانات شهدت الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أهالي محافظة أسوان الذين حرصوا على متابعة برامج الأفلام القصيرة والطويلة والندوات وجلسات منتدي نوت لقضايا المرأة حيث فاق الإقبال الجماهيري كل التوقعات خاصة من جانب الشباب ونساء أسوان.

يقول الدكتور عز الصادق، راعي مسابقة شباب أسوان يبتكر ورئيس مركز التدريب والاستشارات، إن المهرجان مثل حراكًا ثقافيًا وأدبيًا، ومحركًا لطاقات الشباب ووسيلة للإبداع والتفكير وساهم في تقريب الثقافات من خلال احتكاك الشباب داخل أسوان بالمشاركين في المهرجان ومنحهم الفرصة في تحقيق طموحاتهم في اظهار مواهبهم أمام متخصصين من خلال التواصل المباشر معهم من خلال ورش العمل والمنتديات التي شملها المهرجان، مطالبا باستمرار ورش المهرجان على مدار العام بشكل ربع سنوي لتحقيق التواصل الدائم على مدار العام .

وقالت الدكتورة حمدية بشير مستشار مؤسسة نساء الجنوب في اسوان، أن المهرجان نجح بكل المقاييس في تحريك الحركة الفنية في أقصى الجنوب من خلال ورش العمل والندوات التي عقدت على هامش المهرجان والتي تساهم في إثراء الحياة الفنية في أسوان إلى جانب تناول المهرجان لقضايا المرأة والعمل على توفير الغطاء القانوني والمؤسسي لها بالإضافة إلى مناقشة التناول السينمائي لقضاياها، لافتةً إلى أن انتظام اقامة المهرجان في موعده كل عام على أرض أسوان، التي شهدت مولد النسخة الأولى منه في 2017 واستمرت دون انقطاع، لهو دليل على أن المهرجان أصبح واقعا وليس فعالية ترفيهية بل حدثا فرض نفسه بكل قوة، وأصبح اسم مهرجان أسوان بارزا بين كبرى المهرجانات بجانب وصوله إلى العالمية في ظل دعوته العديد من نجوم العالم وتكريم رموز الفن من جميع انحاء العالم وكذلك دعوة العديد من الدول للمشاركة في الفعاليات والتي بلغت هذا العام نحو 30 دولة .

وقال محمد جمال أحد الشباب المشاركين في أفلام وورش المهرجان، اصبح ابناء اسوان ينتظرون المهرجان كل عام كأحد أكبر الفعاليات الفنية التي تجري على أرض المحافظة مقدمين الشكر لإدارة المهرجان على استضافة اسوان لهذه الفعالية والتي سمحت لهم بمشاهدة والالتقاء بنجوم ومشاهير الفن وصناع السينما على أرض أسوان، إلى جانب إصرار إدارة المهرجان على إقامته في موعده رغم ظروف جائحة كورونا وارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يعكس أن المهرجان أصبح أمرا واقعا فرض نفسه بقوة على الساحة الفنية، مضيفا ان العام الحالي شهد زخما كبيرا بمشاركة المئات من الشباب الاسواني والمؤسسات الاهلية في ورش العمل والمنتديات التي أقيمت على هامش المهرجان بجانب مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة ولم يقتصر الأمر على فئات الشباب بل لم ينسي المهرجان مشاركة البراعم والأطفال في ورش العمل والمسابقات التي ارتبطت بالمهرجان.

وقال ياسر عسران، من أبناء أسوان، إن المهرجان يمثل دعما للسياحة من خلال إلقاء الضوء على المزارات والأماكن السياحية والاثرية في أسوان لتشجيع والترويج للسياحة من خلال دعوة كبار الممثلين والفنانين الأجانب على مستوى العالم على المشاركة وتنظيم زيارات لهم لهذه المناطق والترويج لهذه الأماكن دعمًا للسياحة.