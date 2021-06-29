وزير التعليم ينصح طلاب الثانوية العامة: انسوا كلمة «تقفيل الامتحان»

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي جهاز تابلت خارج المنظومة سيتم الكشف عنه قبل بدء الامتحان.

وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفى الثلاثاء، أنه سيتم استبعاد أي جهاز يتم تهكيره وفتح تحقيق في الواقعة، وأي كتب غير كتاب الوزارة سيتم تحرير محضر غش.

وأشار إلى أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة، مضيفا أن نوعية السؤال تتم من خلال مئات من خبراء التربية.

وأكد الوزير أن الطلاب يجب أن تنسي كلمة «تقفيل الامتحان»، ولكن الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة بشكل تنافسي شريف بنفس درجة الصعوبة، والامتحان سيكون موحدا لكل الطلاب ولكن باختلاف ترتيب الأسئلة.

وطالب شوقى أولياء الأمور بعدم التواجد أمام اللجان وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة.