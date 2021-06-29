أخبار عاجلة

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف كل الأعمال العدائية في إقليم تيغراي

Print
الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف كل الأعمال العدائية في إقليم تيغراي الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف كل الأعمال العدائية في إقليم تيغراي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الاتحاد الإفريقي في بيان كل الأطراف في أزمة تيجراي إلى وقف كل الأعمال العدائية وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

كما رحب الاتحاد بوقف إطلاق النار في تيغراي، ودعا السلطات الإثيوبية للعمل على التوصل لحل شامل لتمهيد الطريق لسلام دائم في الإقليم.

وجاءت دعوة الاتحاد في وقت أعلنت فيه قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها أجبرت قوات الإثيوبية على الفرار من مقلي عاصمة الإقليم اليوم الثلاثاء بعد سيطرتها على المدينة بالكامل في تحول كبير في الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.

وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» الحاكمة في الإقليم، بعد أن أوعز رئيس الوزراء أبي أحمد للقوات الحكومية بدخول المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت أديس أبابا انتهاء عملية «إنفاذ للقانون» بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين ونزح أكثر من مليوني شخص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان