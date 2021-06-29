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القبض على شخصين يطلقان النار في سماء الرياض

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أمير مكة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون البلدية والقروية...

23b724ab57.jpgجدة :الوطن
aa1e7a3ef6.jpg19 ذو القعدة 1442 هـ

3 مدن تسجل أعلى حرارة والوجه الأكثر رطوبة

سجلت المدينة والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة وبلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية.أما...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png19 ذو القعدة 1442 هـ

مكة : القبض على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية...

icon-byline.pngالرياض، مكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png19 ذو القعدة 1442 هـ

275 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين...

icon-byline.pngأبها، الرياض: الوطن
icon-clock.png19 ذو القعدة 1442 هـ

متابعة استعدادات الجهات المعنية بخدمات الحج

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استعدادات مختلف الأجهزة المعنية بالحج لاستقبال ضيوف الرحمن...

icon-byline.pngالمدينة المنورة الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الأمطار تتواصل على عسير وجازان

تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، أمس، في حين كانت السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية على...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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