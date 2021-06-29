القبض على شخصين يطلقان النار في سماء الرياض
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون البلدية والقروية...
سجلت المدينة والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة وبلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية.أما...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية...
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين...
أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استعدادات مختلف الأجهزة المعنية بالحج لاستقبال ضيوف الرحمن...
تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، أمس، في حين كانت السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية على...