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الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر

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الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر
اختيار المشرعين في سبتمبر

الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر

أعلن رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستختار رئيساً جديداً في انتخابات غير مباشرة يوم العاشر من أكتوبر المقبل؛ مما قد يخفف أزمتها السياسية الناتجة عن تأخر إجراء الانتخابات.

وأوضح "روبلي" أنه بعد أن أجرى شيوخ القبائل سلسلة اجتماعات مع الأحزاب المختلفة سيختارون المشرعين في سبتمبر المقبل، وسينتخب المشرعون الرئيس في الموعد الجديد، وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وبموجب نظام الانتخابات غير المباشرة، كان من المقرر أن يكون شيوخ القبائل قد اختاروا المشرعين بحلول ديسمبر الماضي، وأن يكون المشرعون الجدد قد اختاروا رئيساً جديداً يوم 8 فبراير، لكن ذلك لم يحدث؛ بسبب نزاعات حول قضايا منها تشكيل اللجنة الانتخابية التي ستشرف على التصويت.

وسيصوّت شيوخ القبائل على مدى عدة أيام، في حين سيجتمع المشرعون في مكان واحد في العاصمة مقديشو لاختيار الرئيس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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